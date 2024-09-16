شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقيمة تقدر بنحو 13.799 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع يهدف إلى بناء برامج جامعية قصيرة (٤٠ برنامج - المرحلة الثانية) بالشراكة مع الجامعات السعودية والمنصات العالمية وحسب وثيقة بناء البرامج.
وتجمع البرامج جدارات معرفية وسلوكية تمكّن المتعلم من الإلمام بالمعارف اللازمة لموضوع محدد في تخصص محدد في وقت قصير في المجالات التالية: (التعدين، الترفيه، الخدمات المالية، الرعاية الصحية).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع يهدف إلى بناء برامج جامعية قصيرة (٤٠ برنامج - المرحلة الثانية) بالشراكة مع الجامعات السعودية والمنصات العالمية وحسب وثيقة بناء البرامج.
وتجمع البرامج جدارات معرفية وسلوكية تمكّن المتعلم من الإلمام بالمعارف اللازمة لموضوع محدد في تخصص محدد في وقت قصير في المجالات التالية: (التعدين، الترفيه، الخدمات المالية، الرعاية الصحية).