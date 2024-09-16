شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح ارتفعت لأكثر من ملياري دولار بالنصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الواردات المصرية من القمح بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز، القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح بنحو ملياري و324 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري 2024، ارتفاعا من مليار و785 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 539 مليون و300 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من القمح ضمن أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمتها نحو 5 مليارات و621 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و223 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 397 مليون و185 ألف دولار.

وفى يونيه الماضي، جاءت واردات القمح ضمن قائمة السلع والتي تراجعت حيث سجلت 261 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 332 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 21.5%، بالإضافة إلى واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة وسجلت قيمتها نحو 233 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 11.9%.

وإجمالا تراجعت واردات شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 3.3٪، حيث بلغت قيمتها 6 مليار دولار خلال شهر يونيه الماضي، مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023.