السوق المالية: احتيال بصور المشاهير في الفوركس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذرت هيئة السوق المالية من استغلال جهات الفوركس غير المرخصة صور المؤثرين والمشاهير للاحتيال على الأشخاص في سوق العملات.

وكان البنك المركزي ناشد في وقت سابق المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار مع هذه الجهات، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

وتنتشر الوسائل الاحتيالية عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؛ بهدف الاحتيال والوصول إلى بيانات الأشخاص والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم.

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