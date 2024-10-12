استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة داخل قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفل فلسطيني في قصف مدفعي استهدف شمال القطاع، كما استشهد فلسطينيان في قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشرقية من مدينة خان يونس.

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