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بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على ارتفاع، بواقع 66.82 نقطة، ما نسبته 2.56%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2681.82 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كما أغلق مؤشر RTS أيضا على ارتفاع بمقدار 24.90 نقطة، أي بنسبة 2.75%.
ويأي هذا مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 929.06 نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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