شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على ارتفاع، بواقع 66.82 نقطة، ما نسبته 2.56%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2681.82 نقطة. نتائج بورصة موسكو كما أغلق مؤشر RTS أيضا على ارتفاع بمقدار 24.90 نقطة، أي بنسبة 2.75%.

ويأي هذا مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 929.06 نقطة.