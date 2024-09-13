شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 13-9-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب الارتفاع التاريخي في سعر الذهب العالمي، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3470 جنيها للجرام، وتقدم مصر، ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب الارتفاع التاريخي في سعر الذهب العالمي، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3470 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 3966 جنيها، وعيار 18 سجل 2974 جنيها، وعيار 14 سجل 2313 جنيها، والجنيه الذهب 27760 جنيها.

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة بدعم من بيانات أميركية عن التضخم ساهمت في ضعف الدولار، الأمر الذي يكون إيجابي للغاية لسوق الذهب.

مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمى للأمن السيبرانى

تقدمت مصر، ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024.

وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول، ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، وجاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.

وزير الإسكان يوجه بسرعة تطوير مشروعات مدينة الوراق الجديدة وإزالة المخالفات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، والتصدى للمخالفات والتعديات، وسرعة إنهاء العقبات والمعوقات التى تواجه أعمال التطوير.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.