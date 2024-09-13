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بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 06ر235 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 77ر41096 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 63ر41 نقطة، أو 7ر0%، ليصل إلى 76ر5595 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 15ر174 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 68ر17569 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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