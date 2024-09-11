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البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه.
ووصل إلى 2.074 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 3.6 مليارات جنيه.

ارتفاع المؤشرات

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 30485.63 نقطة.

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كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44% مسجلاً 7102.96 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 10158.05 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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