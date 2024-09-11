البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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ارتفاع المؤشرات

أخبار متعلقة «صافولا» تعلن عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق متراجعاً 220 نقطة

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه.ووصل إلى 2.074 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 3.6 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 30485.63 نقطة.كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44% مسجلاً 7102.96 نقطة.وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 10158.05 نقطة.