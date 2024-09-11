صندوق التنمية الزراعية بالقصيم يقدم الدعم للقطاع الزراعي في كرنفال بريدة للتمور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم في كرنفال بريدة للتمور، المقامة فعالياته بمدينة التمور عبر جناح تعريفي لدعم القطاع الزراعي والحصول على مجموعة متكاملة من المعلومات عن الخدمات والمبادرات والبرامج المخصصة للمستفيدين وتقديم معلومات شاملة حول خدمات الصندوق، بما في ذلك أنواع التمويل المتاحة، الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الدعم للمزارعين، وكذلك المستثمرين بالقطاع الزراعي وذلك من خلال تمويل مشاريع زراعية جديدة أو تطوير مشاريع قائمة.

ويقدم الصندوق الاستشارات الفنية المتخصصة للتقديم على القروض والمساعدة في دراسات الجدوى واستفسارات الزوار والمساعدة في تعبئة النماذج اللازمة وتقديم الطلبات للحصول على القروض والخدمات والسعي لتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم إجابات دقيقة ومفيدة لضمان تحقيق العوائد المستهدفة والتي تسعى إلى دعم وتحفيز المزارعين والمستثمرين، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

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