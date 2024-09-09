شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل الصادرات.. نمو الفائض التجاري للدنمارك مسجلًا 32.7 مليار كورون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الفائض التجاري في الدنمارك نموًا خلال يوليو مسجلًا 7ر32 مليار كورون، بفضل زيادة الصادرات وتراجع الواردات، مقابل 8ر30 مليار كورون خلال يونيو الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الاثنين، زادت صادرات الدنمارك خلال يوليو بنسبة 0.2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر1% شهريًا. فائض ميزان تجارة السلع وارتفع فائض ميزان تجارة السلع إلى 1ر30 مليار كورون مقابل 5ر27 مليار كورون خلال الشهر السابق.

وصعدت صادرات السلع بنسبة 9ر0% شهريًا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر2% شهريًا. انكماش فائض ميزان تجارة الخدمات في المقابل انكمش فائض ميزان تجارة الخدمات خلال يوليو إلى 6ر2 مليار كورو مقابل 3ر3 مليار كورون خلال يونيو نتيجة ضعف صادرات الخدمات.

كما أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في فائض الحساب الجاري خلال يوليو إلى 3ر35 مليار كورون، مقابل 6ر35 مليار كورون خلال الشهر السابق.