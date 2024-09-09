شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تنفذ 1064 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 1064 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة. أهم الزيارات وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية "جراح الجراح" أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 305 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و254 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و 248 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 66 زيارة في منطقة القصيم، و52 زيارة في منطقة جازان، فيما نفذت 29 زيارة في كل من منطقة عسير وتبوك و 23 زيارة في منطقة الجوف، و20 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و14 زيارة في منطقة نجران، و12 زيارة على المصانع في منطقة الباحة، فيما نفذت 11 زيارة على مصانع منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الحدود الشمالية. متابعة تطبيق الاشتراطات وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية. يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.



