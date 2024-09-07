أسعار الذهب تتراجع في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21، 3390 جنيها.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3875 جنيها.

عيار 21 يسجل 3390 جنيها.

عيار 18 يسجل 2906 جنيهات.

الجنيه الذهب 27120 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي، تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق في النهاية على انخفاض، حيث تراجع الذهب خلال تداولات يوم أمس عقب صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي قلل من توقعات خفض الفائدة لنعكس على تداولات الذهب بالسلب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند المستوى 2497 دولارا للأونصة ويسجل أدنى مستوى عند 2471 دولارا للأونصة وأعلى مستوى عند 2529 دولارا للأونصة.