شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 158 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12099 نقطة، وبتداولات بلغت 7.688 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 604.303 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.156 تريليون ريال.انخفضت أسهم 158 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 66 من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وصادرات، والباحة، ومياهنا، والأسماك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الوطنية، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وبوان، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 25768 نقطة، وبتداولات بلغت 39.975 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.495 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.526 مليار ريال.وانخفضت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 34، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.