شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، عند 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 12.84 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، عند 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 12.81 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.