شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، عند 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 12.84 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، عند 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 12.81 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.