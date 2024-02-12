مهرجان البن في رجال ألمع يستقطب 21 ألف زائر ويعرض 6 أطنان من القهوة السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقطب مهرجان البن الأول بمحافظة رجال ألمع الذي نظمته جمعية البن التعاونية بالمحافظة واختتم أمس، 21 ألف زائر خلال أربعة أيام بمشاركة 36 عارضًا للقهوة السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحيم آل مشاري، أن النسخة الأولى من المهرجان وجدت إقبالًا كبيرًا من الزوار في ظل مشاركة عددٍ من العارضين لأجود أنواع البن حيث ضمت خيمة الفعاليات 36 عارضًا، بينما خصصت في المساحة الخارجية أجنحة لـ ” 17 ” مزارعًا سوقوا مايصل إلى 6 أطنان من القهوة السعودية.

وأشار آل مشاري إلى أن المهرجان نفّذ 4 ورش تدريبية، بالإضافة إلى 3 ندوات وجلسات حوارية، حضرها عددٌ من المزارعين والمهتمين ومعدي القهوة؛ هدفت إلى التوعية بالطرق الحديثة في الاهتمام بأشجار البن، ومهارات العناية بها وفق أحدث الأساليب والتقنيات الزراعية، لافتًا إلى تنظيم بطولة لإعداد القهوة “للهوريكا” بإستخدام أداة الـ V60 تجاوزت جوائزها 20 ألف ريال.

وشهد المهرجان توقيع 10 اتفاقيات بين عدد من الشركات والمزارعين والجمعية لتطوير وتنمية زراعة البن في مراكز وقرى محافظة رجال ألمع.

يذكر أن مهرجان البن في محافظة رجال ألمع يستهدف تتويج جهود مزارعي البن ويعزز الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي، مع تشجيعهم على الاستمرارية في الزراعة بالتقنيات الحديثة، وإبراز جهود المزارعين في إنتاج البن عالي الجودة بما يسهم في تعزيز سمعة المنطقة كمنتج مرموق للقهوة السعودية عالية الجودة على المستوى المحلي والعالمي.