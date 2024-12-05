شكرا لقرائتكم خبر عن كيا تعزز تواجدها في السوق السعودي من خلال توسيع شبكتها وتوفير تجربة عملاء متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - · ستساهم شركة الجبر التجارية والشركة الأهلية للتسويق في تعزيز إمكانية الوصول إلى طرازات كيا في جميع أنحاء المملكة



· يُمثّل افتتاح صالة العرض الجديدة للشركة الأهلية للتسويق في الرياض إنجازًا بارزاً في إطار نموذج الموزع المزدوج



· تتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030 من خلال إطلاق السيارات الكهربائية والهجينة في السوق السعودي



أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن افتتاح صالة عرض جديدة للشركة الأهلية للتسويق NMC في الرياض. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، حيث تُشكل إنجازاً بارزاً في إطار استراتيجية الموزع المزدوج المعتمدة مع شركة الجبر للسيارات، والتي صُممت خصيصاً لضمان إمكانية الوصول بصورة أوسع لطرازات كيا وتوفير خدمة عملاء متميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تُؤكد هذه الخطوة التوسعية، على التزام شركة كيا الثابت بتعزيز مكانتها وانتشارها في السوق السعودي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ستساهم صالة العرض الجديدة للشركة الأهلية للتسويق في الرياض، في تعزيز جهود شركة كيا التي تتمحور حول تزويد العملاء بحلول السيارات المبتكرة والخدمة الاستثنائية. ومع تواجد 16 صالة عرض تحت إدارة الشركة الأهلية للتسويق NMC، بالإضافة إلى 34 موقعًا لشركة الجبر، نجحت شركة كيا، في تعزيز نطاق تواجدها وانتشارها في السوق السعودية. وتعكس هذه الشبكة المدمجة المشتركة، نمو العلامة التجارية، حيث بدأت مع 37 منشأة في عام 2022 لتصل إلى 50 بحلول عام 2024، حيث تواصل في خططها التوسعية، وتهدف إلى تجاوز حدود 60 موقعًا بحلول عام 2025، الأمر الذي من شأنه تعزيز إمكانية الوصول إلى طرازات كيا وجودة ونوعية الخدمات.

وبالإضافة إلى خططها التوسعية، قامت شركة كيا بإنشاء مراكز تسليم مخصصة في جميع أنحاء المملكة، بهدف تنسيق وتبسيط العمليات اللوجيستية للسيارات وتحسين مواعيد التسليم. وتقترن هذه المبادرة بإشراك خبراء "Genius Product" في صالات العرض، الذين يقومون بتزويد العملاء بعروض توضيحية مخصصة لمنتجاتهم المبتكرة وتقديم استشارات متعمقة لإثراء تجربة صالة العرض الخاصة بهم.

وقال سوهانغ تشانغ، الرئيس الاقليمي لشركة كيا الشرق الأوسط وإفريقيا: "تكتسب السوق السعودية أهمية خاصة وكبيرة بالنسبة لنا. وتعكس خططنا التوسعية وإطلاق صالات عرض جديدة ومرافق الخدمات، التزامنا الراسخ بتلبية احتياجات العملاء وإدراجهم في طليعة أعمالنا وأنشطتنا. ومن خلال الخدمات المبتكرة والحضور المتنامي باستمرار، نهدف إلى تجاوز توقعات العملاء وأن نُشكل مصدر إلهام لهم من خلال التفاعل والتواصل الهادف".

وتماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، طرحت كيا مجموعة من المركبات الكهربائية والهجينة في السوق السعودية. وتشمل هذه المركبات سيارة كيا EV9 وEV6 وEV5 وHEV K5 وHEV K8 وHEV Sorento، ما يسلط الضوء على التزام كيا توفير حلول التنقل الصديقة للبيئة والمستدامة. كما وتساهم هذه المبادرات، في دعم أهداف التنمية المستدامة الطويلة الأمد للمملكة وتلبي تفضيلات المستهلكين العصريين التي تتطور باستمرار.

شهدت شركة كيا، هذا العام نمواً ملحوظاً في المملكة العربية السعودية، حيث حققت زيادة في المبيعات بنسبة 36% واحتلت المركز الثالث في سوق السيارات السعودي. كما حصدت شراكة كيا مع شركة الجبر التجارية، جائزة التميّز في حماية المستهلك المقدمة من جمعية حماية المستهلك السعودية، في خطوةٍ تعكس التزامها المتواصل بالجودة وتحقيق رضا العملاء.

تواصل شركة كيا الاستثمار في نجاحاتها وتطورها، لتقديم حلول التنقل المبتكرة وتعزيز علاقاتها مع العملاء السعوديين، والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة ومستهدفات الاستدامة للمملكة العربية السعودية.