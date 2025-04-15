المعالجة النفسية سارة عزيز : سعيت أن لا يتأذى الطفل علي البيلي في كواليس " لام شمسية "

ميرنا وليد - بيروت - قامت سارة عزيز، المتخصصة في مراجعة المحتوى العلمي والنفسي للطفل في مسلسل "لام شمسية"، بمجهود جبار في كواليس العمل وذلك في إطار القضية التي يتناولها وهي التحرش بالأطفال.



عزيز كانت من بين المكرمين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، في الحدث الذي أقامته الوزارة تكريماً لفريق عمل "لام شمسية" تقديراً لقضية التحرش بالأطفال التي طرحها وأيضاً لطريقة معالجتها من مختلف النواحي واحتفالاً بالنجاح الذي حققه خلال عرضه في رمضان.

عزيز وفي حديث لموقع "الفن" تحدثت عن دورها في كواليس العمل سواء مع فريق العمل أو تحديداً مع الطفل علي البيلي.

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