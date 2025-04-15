هنا الزاهد أبرزهم.. هؤلاء النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن قائمة الفنانين والأعمال الأكثر مشاهدة خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات السينما، التلفزيون، والبرامج، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد إنتاجات ضخمة ومفاجآت كبرى.

هشام ماجد وهنا الزاهد في صدارة السينما

أوضح آل الشيخ عبر منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن هشام ماجد وهنا الزاهد تصدّرا قائمة النجوم الأكثر مشاهدة في السينما داخل المملكة، بينما حافظ هشام ماجد على حضوره القوي في الدراما أيضاً، إلى جانب الفنانة مي عمر التي برزت بقوة في الموسم الرمضاني بمسلسل “إش إش”.

كما أشار إلى أن لقب “النجم الصاعد الأكثر مشاهدة” خلال الفترة ذاتها، ذهب للفنان مصطفى غريب، لما حققه من حضور لافت ونسبة متابعة مرتفعة.

مفاجأة المشاهدة: مسلسل “80 باكو”

فاجأ المستشار المتابعين بالكشف عن مسلسل غير متوقع ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، وهو “80 باكو”، واصفًا إياه بـ”المفاجأة الكبيرة” التي حققت نسب مشاهدة عالية، رغم منافسة أسماء بارزة.

أما على صعيد البرامج، فقد حافظ رامز جلال على موقعه المتقدم بفارق كبير عن غيره، فيما أكد آل الشيخ أن مسلسل “اللعبة” لا يزال يحتل صدارة الأعمال الدرامية المتسلسلة.

تميّز في الإخراج والكتابة

نوّه آل الشيخ أيضاً إلى تألق كل من المخرج خالد دياب والكاتبة شيرين دياب، مشيرًا إلى أنهما بدأا بتكوين قاعدة جماهيرية قوية في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

مشاريع ضخمة قادمة بدعم رسمي

وفي ما يخص المستقبل، كشف آل الشيخ عن تحضيرات مكثفة لإطلاق أعمال ضخمة في السينما تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، بالتعاون مع استوديوهات BIG TIME وصندوقها الخاص. كما أشار إلى وجود 3 مسلسلات درامية قيد التحضير بإشراف وإنتاج مباشر من الهيئة، إلى جانب برنامجين تلفزيونيين من المتوقع أن يُحدثا نقلة نوعية في 2025 و2026.

وأكد في ختام حديثه: “أي محتوى يحمل ختم GEA وموسم الرياض، نحن نقف خلفه بالكامل. أما الأعمال المعروضة على MBC، شاهد، وروتانا، فليست بالضرورة ضمن إشرافنا المباشر. التفاصيل قريبًا”.

مي عمر: شهادة أعتز بها

من جانبها، عبّرت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بوجود اسمها ضمن قائمة النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية، وكتبت عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”: “شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، شهادة كبيرة من شخصكم الكريم. هذا البوست تتويج للتعب والمجهود، وإن شاء الله القادم أفضل”.