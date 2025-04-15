تفاصيل آخر مسرحية قدمها عبدالفتاح القصري مع فرقة نجيب الريحاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:53 صباحاً - يُعد الفنان عبدالفتاح القصري واحداً من أبرز فناني الزمن الجميل ومن كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث تميز أداؤه الفني بمصداقية وموهبة حقيقية جعلت له مكانةً خاصةً لدى الجمهور استمرت حتى الآن.

بداية عبدالفتاح القصري الفنية ونجاحه في السينما

وُلد الفنانفي مثل هذ اليوم 15 أبريل عام 1905 بالقاهرة، وكان والده ثرياً ويعمل بتجارة الذهب مما جعليتلقى تعليماً جيداً بمدرسة الفرير ويكون بارعاً في اللغة الفرنسية.

وكان عبدالفتاح القصري عاشقاً للتمثيل منذ طفولته، وجاءت بدايته مع احتراف الفن من خلال المسرح مثل العديد من الفنانين أبناء جيله، حيث انضم في البداية لفرقة عبدالرحمن رشدي ومنها لفرقة نجيب الريحاني المسرحية والتي قدم معها العديد من المسرحيات وحقق نجاحاً كبيراً فتح له أبواب السينما.

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ويُعد الفنان الراحل واحداً من نجوم الكوميديا في السينما من خلال مُشاركته ببطولة العديد من الأفلام السينمائية، ففي عام 1935 شارك ببطولة أول فيلم سينمائي وهو فيلم "المعلم بحبح".

وطوال مسيرته السينمائية التي امتدت لما يُقارب الثلاثين عاماً شارك الفنان عبدالفتاح القصري ببطولة ما يتجاوز الـ60 فيلماً أمام كبار النجوم ومن أبرزهم الفنان إسماعيل ياسين والذي كون معه ثُنائي سينمائي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، كما شارك ببطولة عدد من الأفلام أمام كبار نجوم السينما والغناء ومن أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم من خلال فيلم "فاطمة".

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آخر مسرحية شارك ببطولتها عبدالفتاح القصري

وقبل رحيله بعامين، شاركببطولة آخر مسرحية والتي قدمها مع فرقة نجيب الريحاني المسرحية وهي مسرحية "الدنيا لما تضحك" عام 1962.

وقد شارك ببطولة المسرحية عدد كبير من النجوم ورُفقاء المسيرة الفنية لـ عبدالفتاح القصري من أبرزهم استيفان روستي، ماري منيب، سراج منير، زوزو شكيب وجاءت المسرحية من تأليف بديع خيري ونجيب الريحاني، والذي كان يمتلك رصيداً من المسرحيات قدمتها فرقته عقب رحيله.

وقد رحل عن عالمنا الفنان عبدالفتاح القصري في 8 مارس عام 1964 عن عمرٍ ناهز الـ59 عاماً بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنه ظل حاضراً حتى الآن بذاكرة وقلوب الجمهور العربي بخفة ظله وأعماله الفنية التي تجاوز المائة عمل فني طوال مشواره بعالم الفن.

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