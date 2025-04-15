شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "خوخة الفن".. خيرية أحمد أيقونة الكوميديا النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد إحدى أيقونات الكوميديا المصرية التي وضعت بصمة فريدة في الدراما والمسرح بملامحها المشرقة وأدائها الساخر، ورغم رحيلها قبل 14 عامًا، إلا أن أعمالها ما زالت خالدة في ذاكرة الجمهور.



خيرية أحمد

بدأت سمية أحمد إبراهيم (خيرية أحمد) رحلتها الفنية مع فرقة المسرح الحر في خمسينيات القرن الماضي، حيث برعت في الأدوار الكوميدية. ثم لمع نجمها عبر برنامج الإذاعة الشهير "ساعة لقلبك"، الذي شكل ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، واشتهرت بعبارتها الطريفة: "محمود يا حبيبي". انتقلت بعدها إلى فرقة إسماعيل ياسين، وتنقلت بين فرق مسرحية مرموقة.

وشاركت خيرية أحمد فى العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية بالتلفزيون ، ومنها:" أحلام اليقظة، والهويس، وعابر سبيل، والمشاهد، والعائلة وصباح الخير يا جارى العزيز، ساكن قصادى ، أين قلبى، الحقيقة والسراب، حدائق الشيطان"، واستطاعت أن تقدم خلالها التراجيديا وأدوار الأم وأن تغير جلدها بين دور واخر مما يظهر معه موهبتها الفنية الكبيرة، كما شاركت خيرية أحمد فى العديد من الأفلام السينمائية.

ارتبطت خيرية أحمد بعلاقة حب مع الكاتب الساخر يوسف عوف، الذي تزوجته وأنجبت منه ابنها الوحيد كريم. لكن وفاته أصابتها بحزن عميق، انعكس على انقطاعها عن الفن لفترة، قبل أن تعود بإصرار لاستكمال مشوارها.

رحلت خيرية أحمد في 19 نوفمبر 2011 عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض ورغم عدم حصولها على تكريمات كافية مقارنة بإرثها الفني، إلا أنها ظلت في قلوب الجمهور رمزًا للبهجة والبساطة.

