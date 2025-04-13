شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر تكشف فى حوار سابق لـ"الخليج 365" أسباب ابتعادها عن الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من قبولها الشديد على الشاشة، ووإجادتها للأدوار التي قدمتها على سواء في السينما أو التليفزيون، إلا أن الفنانة شيرين سيف النصر قررت منذ سنوات طويلة وقبل رحيلها عن عالمنا 2024 الابتعاد عن الأضواء.

وعن أسباب ابتعادها عن الفن، أشارت خلال حوار سابق لـ"الخليج 365" إلى أن وفاة والدتها أثرت عليها وقتها بشكل كبير، وقالت: "طوال السنوات الماضية حياتى كانت شبه متوقفة عن كل شيء، وانقطعت علاقتى بالوسط الفنى كله، ثم حدث لى نوع من التكاسل والرغبة فى الابتعاد عن الأضواء تمامًا".

يذكر أن شيرين سيف النصر ولدت في الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت عدة سنوات بفرنسا، وهناك تعرفت على يوسف فرنسيس الذي قدمها للسينما.

شاركت في عدد من الأفلام وهي: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سوق الهانم"، أما في الدراما قدمت: "المال والبنون الجزء 2، على باب الوزير، شقة الحرية، من الذي لا يحب فاطمة، النوارس والصقور، المتهم برىء، اللص الذي أحبه"، وذلك قبل اعتزالها الفن.

وبعد سنوات من ابتعادها عن المجال الفني رحلت شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم 13 إبريل، 2024، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

