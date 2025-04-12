بعد تحقيقه 100 مليون جنيه.. موعد جديد لفيلم سيكو سيكو في السعودية

24 أبريل موعد طرحه في السعودية

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ورطة عصام وطه

أبطال "سيكو سيكو"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 08:49 مساءً - شهد موعد طرح فيلم "سيكو سيكو"، بطولة، في دُور العرض السعودية ، تغييراً جديداً، بعدما كان مُقرراً طرحه هناك يوم 1 مايو المُقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في شباك التذاكر المصري على مدار الأسبوعين الماضيين.وقد تقرر طرح فيلم "سيكو سيكو" في صالات السينما السعودية؛ اعتباراً من يوم 24 أبريل الجاري؛ بدلاً من 1 مايو، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما". فيما احتفلت الشركة المنتجة بتجاوز إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه في أقل من أسبوعين؛ لافتة إلى أنه لازال لديه الفرصة لحصد المزيد في شباك التذاكر، لاسيّما وأنه لم يُطرح بعدُ في سينمات الخليج والوطن العربي.وينتمي فيلمللأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلٌّ من: باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

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أعلى الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية

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ودخل "سيكو سيكو" في قائمة أعلى الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية؛ حيث جاء في المركز السادس؛ متفوقاً على الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي حصد 100 مليون جنيه. فيما يقترب بقوة من المركز الخامس؛ ليُزيح "الفيل الأزرق 2" الذي سبق وحقق 103 ملايين جنيه.يُذكر أنّ دُور العرض السعودية، استقبلت أول أمس الخميس، فيلم "نجوم الساحل"، وهو عمل اجتماعي لايت، يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة:، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، مغنّي الراب فليكس في أولى تجارِبه التمثيلية؛ إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف. وإخراج رءوف السيد. وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».