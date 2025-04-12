إليسا تُحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان..لقاء مؤثر مليء بالإنسانية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية إليسا أمنية طفل مصاب بمرض السرطان، وقد نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثّقت من خلاله اللقاء.

وعلّقت إليسا على الفيديو بالقول: "براين طفل عم يحارب السرطان. تمنّى انو يتعرف عليي، وزرته كرمال فرّحه بس بالحقيقة هو اللي فرّحني. بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامتو كانت أقوى من الوجع. ذكّرني إنو الإبتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنو المحبة عنجد ممكن تكون دوا، في لحظات بتعلّمك كل شي عن الحياة… بلحظة".

وقد نال الفيديو رواجا بين الجمهور.



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