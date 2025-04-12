الكشف عن هوية حبيبة حسام حبيب الجديدة.. وعلاقتهما تقترب من الخطوبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية هوية الشابة التي أعلن الفنان المصري حسام حبيب، طليق النجمة شيرين عبد الوهاب، عن ارتباطه بها عاطفيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن شيرين.

وقد نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها فيديو تضمن لقطات للشابة، وعلّقت عليه بقولها: “ألف ألف مبروك… أعرفكم الضحية الجديدة”.

وتُدعى الشابة سارة، وهي عارضة أزياء ومدوّنة تبلغ من العمر 25 عامًا، أي أنها تصغر حسام حبيب بعشرين عامًا، بحسب ما رُصد من حسابها على “إنستغرام”.

وكان حسام حبيب قد أكّد في تصريحات صحافية دخوله قصة حب جديدة مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه يعتزم إعلان خطوبتهما رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن حبيبته الجديدة ليست مصرية بل أردنية، وقد التقى بها بالصدفة في أحد الأماكن العامة قبل عدة أشهر، لتبدأ بينهما علاقة صداقة تحوّلت إلى إعجاب ثم حب، واتفقا لاحقًا على الارتباط، مشيرًا إلى أنهما سيحتفلان بخطوبتهما في حفل صغير يقتصر على بعض المقرّبين.

يُذكر أن حسام حبيب كان قد أثار الجدل خلال شهر رمضان الماضي بعد ظهوره في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدث بصراحة عن تفاصيل أزمته مع شيرين عبد الوهاب، متهمًا إياها بالنصب عليه ومطالبًا بحقوق مالية تتجاوز 60 مليون جنيه.