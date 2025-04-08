سيبال بو شعيا تطمئن محبيها بعد الحادث المروع الذي تعرضت له

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان، سيبال بو شعيا، منشوراص مع متابعيها عبر حسابها الخاص، طمأنت من خلاله محبيها و أصدقائها بعد حاذث السير المروع الذي تعرضت له سابقاً، و شكرت كل من إطمأن عليها بالقول: "شكرًا جزيلاً لكل من اطمئن عليّ بعد الحادث، رسائلكم واتصالاتكم ودعواتكم كانت تعني لي الكثير.
حالتي الآن أفضل وأُقدّر حبكم لي حقًا".
و كانت قد تعرضت وصيفة ملكة جمال لبنان، سيبال بو شعيا، لحادث سير مروع في منطقة الأشرفية – السيوفي، ما أدى إلى إصابتها بجروح استدعت نقلها بشكل طارئ إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج اللازم.
وقع الحادث مساء الأحد، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى المكان فور وقوعه.
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