سيبال بو شعيا تطمئن محبيها بعد الحادث المروع الذي تعرضت له

ميرنا وليد - بيروت - شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان، سيبال بو شعيا، منشوراص مع متابعيها عبر حسابها الخاص، طمأنت من خلاله محبيها و أصدقائها بعد حاذث السير المروع الذي تعرضت له سابقاً، و شكرت كل من إطمأن عليها بالقول: "شكرًا جزيلاً لكل من اطمئن عليّ بعد الحادث، رسائلكم واتصالاتكم ودعواتكم كانت تعني لي الكثير.

حالتي الآن أفضل وأُقدّر حبكم لي حقًا".

و كانت قد تعرضت وصيفة ملكة جمال لبنان، سيبال بو شعيا، لحادث سير مروع في منطقة الأشرفية – السيوفي، ما أدى إلى إصابتها بجروح استدعت نقلها بشكل طارئ إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج اللازم.

وقع الحادث مساء الأحد، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى المكان فور وقوعه.

