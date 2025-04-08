كاتبة مسلسل "شارع الأعشى" ترد على المنتقدين

ميرنا وليد - بيروت - ردّت كاتبة مسلسل "شارع الأعشى" على الذين انتقدوا نهاية "عزيزة" في العمل، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الهروب ليس حلا وربما اختيار خاطىء يؤدي إلى الهلاك، الدراما علاج ذكي لو فمهناه أنه حفر حر في النفس البشرية والتعرف عليها ولكن هذا العمل الابداعي يقتله عادة الاحكام المباشرة".
الجدير ذكره ان المسلسل من تأليف الروائية السعودية بدرية البشر وهو مأخوذ عن روايتها الشهيرة "غراميات شارع الأعشى" ويضم الممثلين إلهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، عائشة كاي، وهو من إخراج التركي أحمد.
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