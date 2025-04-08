أحمد المنجد يتحدث عن صفات عاصي الحلاني وجديده

ميرنا وليد - بيروت - يُعد المخرج أحمد المنجد من أهم المخرجين الموجودين على الساحة الفنية، اذ يتعامل مع كثر من الفنانين ويُتوّج التعاون بالنجاح والتميز، اذ يبحث أحمد دائما عن أفكار جميلة يطرحها في أعماله تنال اعجاب الجمهور.



موقع "الفن" أجرى مقابلة مع المخرج اللبناني أحمد المنجد وذلك في كواليس حفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني في عيد الفطر المبارك، وقد تحدثنا معه عن المناسبة وعلاقة الصداقة التي تجمعهما، الكليب الجديد الذي تعاونا فيه مؤخرا، الى جانب التحضيرات الفنية المقبلة.

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