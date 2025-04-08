شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: أول ما قرأت شخصية نيللي تخيلتها بالحجاب لتكون شبه الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن تفاصيل ظهورها في مسلسل لام شمسية، وتجسيدها شخصية "نيللي" ضمن الأحداث، وعن الاستايل وظهورها بدون ميكاب، وقالت: "أول ما قرأت الورق شوفت نيللي واقفة قدامي وشوفتها محجبة ونوع الحجاب ده، بجد مفيش تبرير، دي الصراحة".

وأضافت خلال لقائها بـ تليفزيون الخليج 365: "أنا رسمتها في دماغي وقلت الست دي تبقي عاملة كده، يمكن علشان تبقي شبه الشعب وقريبة لقلبهم، علشان الشعب لازم يتعاطف مع الشخصية دي ويصدقها ويحبها، يمكن لما فكرت في الست الحنونة الجدعة الأم المدرسة، اترسمت قدامها أن شكلها يبقي كده، ولما اقترحت على المخرج كده واقف جدًا، ودايمًا بحاول أبقى سابقة للدور، ولو الدور مكانش يسمح بدا مكنتش هعمل كده، كنت بحاول أقدم الدور بقمة الصدق الممكنة".

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمية قضية حساسة شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم تناولها بأسلوب اجتماعي توعوي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة وتأثيراتها على الأفراد والمجتمع، حيث تتمحور القصة حول نيللي التى تعمل كمعلمة في المدرسة التي يدرس بها الطفل يوسف ، ابن زوجها طارق ويتعرض هذا الطفل للتحرش ويبدأ دور الأسرة بعد ذلك.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، فاتن سعيد، الطفل يوسف البيلى، يارا جبران، وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده واسماعيل شرف.