فيديو طريف للطفل إيليانو في كواليس تصوير "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - في مشهد طريف للطفل إيليانو الذي شارك في مسلسل "وتقابل حبيب" ظهر وهو "نائم" أثناء التصوير، في مقطع فيديو شاركه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وكشفت والدة إيليانو عن ردة فعله قبل التصوير، مشيرة إلى أنه كان متحمساً جداً ، وقالت :"ايليانو لما عرف انه رايح يصور مشهد فرح عمو حازم اتبسط اوى اوى و كان متحمس جداً و بيعد الأيام و الليالي و قالي الله ده انا هرقص وههيص للصبح يا ماما ايليانو فى الفرح الحمدلله فاق فى الآخر".