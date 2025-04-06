شكرا لقرائتكم خبر عن لوسي عن العوضي: جدع وشاطر وموهوب وكان دايمًا بيشجعني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لوسي خلال ندوة تكريمها بتليفزيون الخليج 365، عن علاقتها بالنجم أحمد العوضي: العوضي كان دايمًا يشجعني أثناء التصوير، ويعطيني ثقة كبيرة، فعندما كنت أنظر إليه أثناء التصوير أجده يشيد بأدائي لمن حوله، وهذا الأمر كان له تأثير إيجابي علي بالتأكيد.

وتابعت: أحمد العوضي شخصية جميلة فهو جدع وشاطر وحرفي، وموهوب، وواثق من نفسه لدرجة كبيرة ولكنه يدرك الشعرة التي تفصل بين الثقة بالنفس والغرور، ودائمًا يعامل زملاءه بحب ويساعدهم، ويتعامل مع الناس البسيطة بتواضع كبير.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

