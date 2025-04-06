جنا عمرو دياب تقتحم المسرح في حفل والدها ويقدمان هذه الأغنية معاً (فيديو)

ميرنا وليد - بيروت - حضرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب حفله في الذي أقيم اليوم السبت في مدينة أبو ظبي بالإمارات وفاجأ الهضبة الجمهور باعلانه ان ابنته التي ورثت الموهبة عنه قد أتت من لندن لتكون موجودة معه في هذه الليلة ثم صعدت الى المسرح وبدآ في غناء اغنيته الشهيرة "وغلاوتك" معاً أمام الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معهما.

من ناحيتها شاركت جنا بعض المقاطع من هذه اللحظة الجميلة لها مع والدها وعلقت "أحبك يا أبي".

اما دياب من ناحيته شارك بعض الصور له مع ابنته على صفحته وكتب : "لحظة خاصة في ليلة خاصة"