زفاف أسطوري لـ إبن جورج وسوف وراغب علامة يحيي الحفل (فيديو)

ميرنا وليد - بيروت - احتفل سلطان الطرب جورج وسوف ليلة أمس السبت في بيروت بزفاف ابنه حاتم جورج وسوف على شابة تدعى ليا كخيا في حفل زفاف اسطوري حضره عدد كبير من المدعوين من افراد العائلة والاصدقاء والفنانين والوجوه الاعلامية والشخصيات المعروفة.

وكانت الممثلة اللبنانية رولا شامية من الحاضرين وشاركت عدة مقاطع من مراسم الزفاف والحفل الذي تميّز بديكور رائع وفخامة لا توصف. وأحيا السهرة الفنان اللبناني راغب علامة وتم تداول مقاطع له وهو يغني مع وسوف كما كان الفنان كارلوس حكري من الموجودين اضافة الى وجوه معروفة أخرى.

موقع الخليج 365 شارك على صفحته فيديو من مراسم الزفاف والحفل ونبارك للعروسين على هذه الخطوة الجميلة في حياتهما.