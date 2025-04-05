كيف تبدو علاقة سينتيا كرم ودوري السمراني خارج مسلسل بالدم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 10:24 مساءً - بعد أن أحزن مشهد مقتل عدلا (سينتيا كرم) مشاهدي مسلسل "بالدم" على يد شقيقها دوري السمراني الذي قتلها ثأراً للشرف، ها هما الشقيقان سينتيا ودوري يجتمعان مجدداً في فيديو إنما مختلف هذه المرة حيث قامت بنشره سينتيا عبر حسابها على إنستغرام.

احترافية سينتيا كرم ودوري السمراني



عَكَس الفيديو الذي نشرته الفنانة سينتيا كرم عبر حسابها على إنستغرام أجواء الصداقة التي تجمعها بزميلها في مسلسل "بالدم" دوري السمراني. وجاء مقطع الفيديو الذي جمعهما مليئاً بالمحبة والضحك واللحظات المرحة بينهما، عكس المشهد الدموي المأساوي الذي جمعهما بالعمل، وانتهى حينها بمقتل عدلا على يد دوري وحزن جمهورها عليها في مشهد تصدر الترند، وكان من أكثر المشاهد المؤثرة في المسلسل على مدار حلقاته، واستطاع حبس أنفاس المشاهدين بسبب الأداء الاحترافي لكل من الضحية سينتيا كرم التي سقطت أرضاً مضرجة بالدماء نتيجة الرصاص الذي أطلق عليها من شقيقها دوري السمراني الذي بدوره استطاع بثوان معدودة من ظهوره، من تأدية مشهد القتل ببراعة وإتقان. وجسد بتعابير وجهه كل الغضب والانتقام من شقيقته بدافع جريمة الشرف لحملها وإنجابها طفلاً خارج إطار الزواج. وبالرغم من أن دوره كان قصيراً في المسلسل وجاء بحلقاته الأخيرة، إلا أن دوري السمراني استطاع تسجيل بصمته في المشاهد القليلة التي ظهر به ورسخ أداؤه اللافت والمميز في أذهان المشاهدين.

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سينتيا كرم: دوري السمراني طيب القلب وممثل رائع



وعلى عكس المشهد القاسي الذي ظهرا به في مسلسل "بالدم"، أطلت سينتيا كرم و دوري السمراني في فيديو أبرز المحبة التي تجمعهما حيث وصفت سينتيا دوري بأنه أخوها الطيب القلب. وبيّنت حقيقته في الواقع وليس كما بدا قاسي القلب في "بالدم". وعلقت سينتيا على الفيديو قائلة: "العيلة مش دايماً بالدم ليكو خيّي ما اطيب قلبو ليكو ". وبدا كل من سينتيا ودوري يضحكان بالفيديو ويمرحان ويقضيان أوقاتاً جميلة.

وظهرت سينتيا بالفيديو متحدثة بلهجة شخصية عدلا في المسلسل. وكان دوري السمراني يقف بجوارها وهي تحمل دميتها غدي الذي تشبّهه بابنها الذي ولدته ولكن تم انتزاعه منها وبيعه. وقالت:" أنتم تعتقدون أن شقيقي شخص مجرم وسيىء. ولكن سأعرّفكم على شقيقي وعلى حقيقته بالحياة. انظروا كم هو شخص طيب القلب". وتحدثت إليه ضاحكة:" توقف عن بثّ الرعب في نفوس الناس. فهم يكرهونك". وراحا يضحكان معاً. وقال دوري:" نحن لا نكره بعضنا البعض". وأضافت:"لا أحد يعلم كم مرة أعدنا مشهد القتل قبل تصويره. وكلما كنا ننتهي من اللقطة، كنت أهرع إليه وأبكي بين ذراعيه لأنني كنت خائفة. دوري ممثل رائع لأنه أعطاني مقداراً كبيراً من الفزع الضروري للدور". فرد دوري:" وأنا أحبك جداً. فأنت لديك شفافية هائلة ورائعة قد الدني". وأضاف ضاحكاً:"إذا كنت سأقتل أحداً فلن أقتل سواك".

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مسلسل "بالدم"

حظي "مسلسل" بالدم منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي تابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمة وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي. العمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

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