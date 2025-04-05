شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن كسر نمط الطبيب النفسي: أنا شخصيًا بعمل ده بقالي سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، خلال لقائها بـ تليفزيون الخليج 365، عن كسرها لنمط الطبيب النفسي داخل مسلسل لام شمسية، والذي ظهر بشكل مميز داخل الحبكة الدرامية ولقي اهتمام شريحة واسعة من الجماهير، وقالت: "أى حد عارفني، أنا ماسكة الراية إن كلنا نروح لأطباء نفسيين، ومسلسل زيزي كان فيه طبيب نفسي، أنا على المستوى الشخصي دائمًا بدعم الناس أنهم يعملوا حاجة زي كده في ظل الضغوطات التى عايشين فيها".

وأضافت أمينة خليل في حديثها: "بحس أنه أنا بحاول أكسر التابوه، وإن يبقي مفيش خوف، أنا شخصيا بعمل ده بقالي سنين وبقيت أشوف كم العلاقات اللى بتتصلح وطوال الوقت في إفادة كبيرة في الموضوع ده، ومريم نعوم وكريم مؤمنين بالفكرة دي".

وتابعت في حديثها: "أصلح وقت أن شخص يكون مواظب مع دكتور نفسي وهو كويس، لأنه قادر وواقف على أرض محايدة، يكون بيبص لقدام للحاجات اللى مفروض يبص عليها في حياته".