هند صبري تعتذر عن خطأ في منشور نعي زوجة نضال الشّافعي… هذا ما حصل

إعتذرت الممثّلة التّونسيّة، هند صبري، عن نشرها أغنية على صورة نعي زوجة زميلها الممثّل نضال الشّافعي، مؤكّدةً أنّ ما حصل هو خطأ من “فايسبوك”.

وأوضحت “صبري”، ما حصل في منشور عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، قائلةً: “توضيح هام بخصوص القصّة والأغنية الّتي يضيفها فايسبوك تلقائيًّا وهي مشكلة حصلت مع كثير من النّاس من قبل… كلّ الاعتذار والمحبّة والمواساة إلى أهل الفقيدة والزّميل العزيز نضال الشّافعي. رجاءً توخّوا الحذر، فهذه الأمور تتكرّر كثيرًا على فايسبوك”.

نذكر أنّ الأغنية الّتي أرفقها فايسبوك تلقائيًّا بمنشور هند صبري، أدّت إلى تعرّضها لانتقادات من المتابعين، ممّا وضعها في موقف محرج، رغم أنّها حذفت الصّورة بعد وقت قصير.

يُذكر أنّ نضال الشّافعي، ودّع زوجته الرّاحلة هند محمد علي، أمس الجمعة، إذ واراها الثّرى بحضور عدد كبير من زملائه الفنّانين والمشاهير، من أبرزهم: النّقيب أشرف زكي، أحمد زاهر، مدحت تيخا، وفاء عامر، سعد الصّغير، أحمد رزق، داليا مصطفى، لقاء سويدان، أحمد بدير، داليا البحيري وغيرهم.

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زوجة الممثّل المصري نضال الشّافعي، هند محمّد علي، وافتها المنيّة يوم الخميس الفائت، بعد أقلّ من شهر على وفاة والدتها ومن المقرّر أن يتقبّل نضال الشّافعي العزاء بزوجته اليوم السّبت في مسجد المجمع الإسلاميّ في الشّيخ زايد.