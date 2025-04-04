هكذا ودّعت شير حبيبها السّابق الممثّل فال كيلمر بعد يوم من وفاته

شاركت المغنّية والممثّلة “شير” رسالة عاطفيّة في ذكرى صديقها السّابق الممثّل فال كيلمر الّذي توفّي يوم الثلاثاء الأوّل من أبريل، بسبب مضاعفات الالتهاب الرّئويّ.

بدأت العلاقة بين شير وكيلمر في ثمانينات القرن العشرين، وعلى الرّغم من أنّ علاقتهما الرّومنسيّة انقطعت بعد عامَين تقريبًا، فقد ظلّت صداقتهما قائمة طوال العقود.

ومن خلال حسابها على موقع X، خصّصت “شير” بعض الكلمات لـ “كيلمر” بعد يوم من وفاته. “سوف أفتقدك”، كتبت. “لقد كنتَ مضحكًا، ومجنونًا، ومزعجًا… ولكنّك كنت صديقًا رائعًا”.

وأخيرًا، اعترفت شير بشجاعة فال كيلمر في معركته الصّعبة مع سرطان الحلق. “لقد كنتّ شجاعًا حتّى النّهاية”، اختتمت.

التقت شير وفال كيلمر في إحدى حفلات عيد ميلاد المغنّية، وهناك بدأت علاقة خاصّة. وعلى الرغم من فارق السّنّ الّذي بلغ ثلاثة عشر عامًا بينهما، فقد ازدهرت الرّومنسيّة بسرعة وكانا في علاقة بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٤. ووفقًا للمغنّية، كان كيلمر هو الّذي قرّر إنهاء العلاقة.

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ظلّت العلاقة بينهما قويّة حتّى بعد انفصالهما. وكشف كيلمر أنّه خلال معركته مع سرطان الحلق، اعتمد على “شير” وقضى وقتا في منزلها أثناء مواجهة المرض، كما روى في مذكّراته.