اسم مفاجئ لمولود بينار دينيز وكان يلدريم الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار اسم المولود الأول للنجمين التركيين بينار دينيز وكان يلدريم تفاعلًا واسعًا بعد أن اختارا تسميته “فكرت هاكان”، تكريمًا لجذور العائلة. الاسم يحمل بُعدًا عاطفيًا لافتًا، إذ أن “هاكان” هو اسم والد كان، بينما يعود لقب “فكرت” إلى جدّه، في دلالة على الروابط العائلية العميقة التي أراد الثنائي الحفاظ عليها في بداية مشوارهما كعائلة.

وكانت الصحف التركية قد كشفت قبل أيام عن ولادة الطفل في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ماسلاك في إسطنبول، دون الإفصاح عن اسمه فورًا، قبل أن يُعلن الثنائي لاحقًا عن اسمه وسط اهتمام كبير من الجمهور.

وتأتي ولادة الطفل بعد زواج الثنائي في سبتمبر 2024، عقب قصة حب سريعة وخطوبة قصيرة، أعقبها إعلان الحمل بوقت وجيز، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا.

رغم ولادة الطفل، لم ينشر الثنائي حتى الآن أي صورة له، فيما تواصل بينار دينيز جذب الأنظار بإطلالاتها الراقية التي رافقتها طوال فترة الحمل، خصوصًا خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، حيث تألّقت بإطلالة لافتة أكدت بعدها خبر الحمل.

يُذكر أن حفل زفاف بينار وكان أقيم في ميلانو بإيطاليا، المدينة التي شكلت محطة هامة في علاقتهما، حيث قضيا فيها عدّة إجازات قبل الزواج. وقد بدأ ارتباط النجمين منذ أكثر من عام ونصف، وجمعتهما مغامرات عدّة في أكثر من 12 وجهة حول العالم.