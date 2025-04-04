ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع الخليج 365 استفتاء اسبوعي على القراء لمعرفة رأيهم بالمواضيع الفنية .

استفتاء الاسبوع الماضي كان : بعد تصدر هذه الاعمال على منصة شاهد في لبنان.. اي مسلسل تتابعون بين مسلسل بالدم ، مسلسل تحت سابع أرض ، مسلسل نسمات أيلول؟

وتصدر مسلسل بالدم الاستفتاء بنسبة 57.7% ، في المرتبة الثانية مسلسل "تحت سابع أرض" بنسبة 32.2% وفي المرتبة الثالثة "نسمات أيلول" بنسبة 10% .

يذكر ان مسلسل بالدم من كتابة ندين جابر واخراج فيليب أسمر وبطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وسام فارس، ماريلين نعمان، كارول عبود، سعيد سرحان، سينتيا كرم الى جانب كبار النجوم مثل رفيق عيل أحمد، جوليا قصار، نوال كامل، سمارة نهرا، جناح فاخوري، إلسي فرنيني، غبريال يمين، رندة حشمة...

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "بالدم" الاول في إستفتاء الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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