جاستن بيبر يسخر من حبيبته السابقة سيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - دفعت منشورات النجم العالمي جاستن بيبر السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعجبين إلى التلميح بأنها قد تكون سخرية مبطنة من حبيبته السابقة سيلينا غوميز.



أعاد نجم البوب ​​البالغ من العمر 31 عامًا مؤخرًا نشر سلسلة من الميمات والمنشورات الأصلية على حسابه ، لكن اثنين من منشوراته يوم الأربعاء أثارا حفيظة معجبي حبيبته السابقة.

تضمن أحد المنشورات المسيئة مقطعًا لشخصية "غولوم" من أفلام "سيد الخواتم" وهو يستعيد أخيرًا السيطرة على الخاتم الأوحد، قبل أن يُلقى هو والخاتم في نيران "موردور".

"الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي عندما يُخطبن"، علق بيبر على المقطع، الذي يظهر فيه غولوم وهو يحمل الخاتم في الهواء وينظر إليه بشغف.

بعد وقت قصير من نشر جاستن للميم يوم الأربعاء، بدأ المعجبون بإعادة نشره، وتكهنوا بأنه كان يسخر من سيلينا، التي أعلنت خطوبتها في ديسمبر 2024 للمنتج الموسيقي بيني بلانكو بعد علاقة دامت حوالي عام.