35 فيلمًا في الدورة الـ 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 10:23 مساءً - تقام الدورة الـ 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية، في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو القادم، بمشاركة 35 فيلمًا (23 فيلمًا طويلًا و12 فيلمًا قصيرًا) من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، هي: ضي (سيرة أهل الضي) (مصر، السعودية) – إخراج كريم الشناوي، رفعت عيني للسما (مصر، فرنسا، الدنمارك، قطر، السعودية) إخراج ندى رياض، أيمن الأمير، أرزة (لبنان، مصر، السعودية) إخراج ميرا شعيب، الجميع يحب تودا (فرنسا، المغرب، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، النرويج) إخراج نبيل عيوش، الذراري الحمر (تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية، قطر) إخراج لطفى عاشور، شكرا لأنك تحلم معنا،(فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر) إخراج ليلى عباس، نورا (السعودية) إخراج توفيق الزايدى، الصف الأول (الجزائر) إخراج مرزاق علواش، أناشيد آدم (العراق، هولندا، السعودية، الولايات المتحدة) إخراج عدى رشيد، مثل قصص الحب (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية) إخراج مريم الحاج،يلّا باركور (السويد، فلسطين، قطر، السعودية) إخراج عريب زعيتر، سودان يا غالى (السودان) إخراج هند مدبب.

مسابقة الأفلام القصيرة

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلمًا هي: آخر واحد (لبنان) – إخراج كريم رحباني، أبو جودي (مصر) إخراج عادل أحمد يحيى، جهنمية (مصر، السودان) إخراج ياسر فيض، شيخة (المغرب، فرنسا) إخراج أيوب ليوسفي، زهوة راجي نية (فرنسا، الجزائر) إخراج إيمان عيادي، فقدان (مصر، سوريا) إخراج رامي الكسّاب، ما بعد (فلسطين، إيطاليا، فرنسا) إخراج مها حاج، يدين الخالق (الأردن) إخراج غلوريا نجيب. فيلم آخر قطرات الماء (العراق) إخراج شسيب النعيمة، ميرا، ميرا، ميرا (السعودية) إخراج خالد زيدان، عالحافة (تونس) إخراج سحر عشى.

أفلام برنامج ليالي عربية والعروض الخاصة

بالإضافة إلى فيلمين في برنامج «ليالي عربية» هما قنطرة (تونس، فرنسا) – إخراج وليد مطر، السنيور (المملكة العربية السعودية) إخراج أيمن خوجة، فيلمين في برنامج «عروض خاصة»، الابن السيئ (سوريا) إخراج غطفا زمن عزيز (السويد، العراق) إخراج باسم صباح الباسم، بالإضافة إلى فيلمين في عروض المدارس، وفيلم للأسرة.

من المقرر أن يفتتح مهرجان مهرجان مالمو للسينما العربية، بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من: المخرجة المصرية هالة خليل، المخرجة السعودية هند الفهاد، المنتج المغربي كريم أيتونة، المنتج العراقي شاكر تحرير، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من: المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي، الممثل الأردني منذر رياحنة، والمنتجة المصرية شيرين مجدي.

يمكنكم قراءة.. الفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية

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