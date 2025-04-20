جامعة الملك عبد العزيز تطلق النسخة الأولى لمؤتمر مركز الملك فهد للبحوث الطبية

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ويشهد المؤتمر وعلى مدار خمسة أيام مشاركة أكثر 100 متحدث من داخل المملكة وخارجها، ويشمل المؤتمر 20 جلسة علمية متخصصة وعرض ما يزيد عن 300 ملصق علمي.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات والأبحاث العلمية في مجالات طبية مختلفة تشمل أمراض الدم والأورام، والأمراض المعدية والأوبئة، وعلم الأعصاب والشيخوخة والأمراض المزمنة، والتقنية الحيوية والابتكار، والسموم والعلوم الجنائية، والأشعة والتقنيات المتقدمة.
ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من الدور المحوري الذي يضطلع به المركز منذ تأسيسه قبل 46 عامًا، والذي يتمثل في تحسين الأوضاع الصحية للمجتمع من خلال تطبيق أبحاث طبية رائدة حائزة على جوائز عالمية، وتعزيز الوعي الصحي.
جدير بالذكر أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية يعنى بإجراء البحوث الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية وفق أرقى معايير الجودة وأخلاقيات البحث العلمي، كما يسعى إلى دعم التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنيات، وتنمية الكفاءات الوطنية، والارتقاء بجودة الحياة.
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