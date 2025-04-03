راغب علامة يُعلق على الشائعات الحاقدة والسخيفة

راغب علامة: "ردودنا سوف تكون من خلال إصداراتنا ونشاطاتنا الفنية القادمة"

راغب علامة يُلاحق مفبرك صوته بالذكاء الاصطناعي قضائيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 07:21 مساءً - خلال الفترة الأخيرة ترددت العديد من الشائعات حول الفنانوالتي تناولت بعض تفاصيل حياته الخاصة أو أعماله الفنية، مما إستدعى الفنان راغب علامة للرد على تلك الشائعات وحسمها.وكتب الفنان راغب علامة منشورًا عبر حسابه الخاص بـ"X" نفى من خلاله تلك الشائعات قائلًا: "يتصل بي الأصدقاء والمحبين للإطمئنان على وضعي وعلى صحتي بعد تزايد بعض الشائعات الحاقده والسخيفة التي تطلقها قلوب سوداء من على بعض منصات السوشيل ميديا،ومصادرها مجهولة المصدر !".وأضاف خلال منشوره: "جوابي الوحيد لهم هو "موتوا بغيظكم " وردودنا سوف تكون من خلال اصداراتنا ونشاطاتنا الفنية القادمة في بيروت والإمارات ومعظم الدول العربية الحبيبة وبين جمهورنا الكبير والحبيب".يُذكر أن في ديسمبر الماضي قام الفنان اللبناني راغب علامة بالرد على تداول مقطع صوتي عبارة عن حديث تليفوني بينه وبين الفنان الإماراتي عبد الله بالخير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نفى ‏علاقته بهذا الحديث مؤكدًا بأنه سيُلاحق قضائيًا الشخص الذي قام بإنشاء هذا المقطع عبر الذكاء الاصطناعي.‏وحينها كتب الفنان راغب علامة منشورًا للرد على المقطع الصوتي المنسوب إليه عبر حسابه الخاص بـ"‏X‏"‏ ‏ مؤكدًا نفيه لهذا الاتصال جملة وتفصيلاً قائلًا: "يتناول ‏بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح، انفي هذا ‏الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف ألاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص".‏وعلى جانب أخر في شهر فبراير الماضي وإحتفالًا بـ، طرح الفنان راغب علامة "ميدلي" لثلاثة من أشهر أغانيه الرومانسية عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، مؤكدًا لجمهوره بأن كل أغنية قدمها كانت شاهدة على حب أو قصة أو ذكرى وأن هذا الميدلي جمع من خلاله ثلاثة أغاني عاشها مع جمهوره وهي "شاهد على الحب".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»