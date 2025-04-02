شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطل باتمان عن عمر 65 عاما بسبب مضاعفات التهاب رئوى والان مع تفاصيل الخبر

توفى بطل فيلم batman forever النجم فال كيلمر عن عمر 65 عامًا، وقالت ابنته الممثلة مرسيدس كيلمر لصحيفة نيويورك تايمز، إن كيلمر، الذى اشتهر بلعب دور الطيار البحرى توم "رجل الثلج" كازانسكى إلى جانب توم كروز فى فيلم توب غان الذى حقق نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر عام 1986، توفى متأثرا بالتهاب رئوى فى لوس أنجلوس.



فال كيلمر



Val Kilmer



فال كيلمر



فال كيلمر



فال كيلمر

وكان تم تشخيص إصابة فال كيلمر بسرطان الحلق فى عام 2015، وأظهر الفيلم الوثائقى المثير عن حياته، والذى عُرض لأول مرة فى مدينة كان فى يوليو 2021، حاجته إلى أنبوب تنفس.

وكان الممثل الأمريكى قبل رحيله قال إنه ابتعد عن أداء دور باتمان، بعد عرض فيلم Batman Forever، الذى طرح فى عام 1995 بسبب شعوره بأن الشخصية غير مهمة للمتابعين، حيث قال كيلمر "لقد كنت فى أحد أيام تصوير العمل وطلب منى أن أبقى بملابس باتمان لمدة إضافية بعد الانتهاء من التصوير، بسبب وجود زوار فى لوكيشن العمل الذين يريدون التصوير مع باتمان شخصيا، ليجد أن الزوار لم يعيروه اهتماما كبيرا كما توقع، لكنهم ركزوا أكثر على مكان التصوير والمعدات التى تستخدم فى تصوير الفيلم".

وأضاف كيلمر "لذلك لم تقف شخصية باتمان من بعدى، حيث قام بأدائها العديد من الممثلين الآخرين"، فيلم Batman Forever من بطولة توم لى جونز و جيم كارى و نيكول كيدمان، وغيرهم، ويدور الفيلم حيث يتحد عدوا باتمان وهما "ذو الوجهين" ورجل الألغاز لمحاربة باتمان، وتجسد فيه نيكول كيدمان دور حبيبة باتمان، ويجسد توم لي جونز دو الرجل ذو الوجهين، ومن إخراج جويل شوماخر.