بسمة بوسيل بفستان الزفاف والجمهور يتفاعل مع الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع من فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي أطلقتها منذ أيام بعنوان "في شرع مين".



وظهرت بسمة في الفيديو كليب بفستان زفاف أبيض، لفت الأنظار، إذ جاء ضيقاً من الأعلى وبصيحة الأوف شولدر، ومفتوحاً عند الصدر مع أكمام طويلة من الشيفون، كما وضعت طرحة كبيرة أخفت فيها وجهها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمال بسمة بفستان الزفاف.

وأغنية "في شرع مين" من كلمات أدهم معتز، وألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع ومكساج مصطفى رؤوف.