شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. يوسف يقتل رقية ويتخلص من حياته والان مع تفاصيل الخبر

وصلت أحداث الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، إلى ذروتها بعدما سمع يوسف (خالد سليم) حديثا يدور بين زوجته رقية مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) كشف عن مخطط الثنائي للإيقاع بوالدته إجلال (أنوشكا) عن طريق التغزل فيها ومجاملتها وهكذا، ويكتشف أن رقية طوال الوقت تخطط ضد عائلته.

يؤكد يوسف لرقية أنه دمرت حياته، سواء مع والدة أبنائه أو مع شقيقه فارس، وأنها الخطأ الأكبر في حياته، ويقرر قتلها حتى يرتاح الجميع من شرها، وبالفعل يقتلها بالرصاص وبعدها يبلغ عن خالد الذي يحاول الهروب خارج مصر بعد الإمساك بالشحنة الموجود فيها الآثار، ثم ينتحر يوسف بعدما أوصى أخيه فارس على بناته والاعتذار لـ ليل في رسالة صوتية على الموبايل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

وخلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) أن إجلال (أنوشكا) هى التي تسببت في إجهاضها عمدا وذلك خلال أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي استعانت به إجلال للمتابعة معه أثناء حمل ليل من يوسف (خالد سليم).

وكشفت الممرضة أن حماتها إجلال هى التي حرضت الطبيب على اعطائها حقنة للاجهاض، وأنها جاءت إليها والاعتراف بذلك بسبب تأنيب الضمير، لتذهب ليل إلى الفيلا وتنفعل على اجلال ويوسف في وجود فارس الذي اندهش وبعدما تأكد أن ذلك حدث بالفعل أكد لعائلته أنه قرر اختار ليل على حساب العائلة.