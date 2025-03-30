شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. عبد العزيز يتخلص من منصور وعائلته بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، بتخطيط عبد العزيز أبو العزم التخلص من منصور (حمدى هيكل) بعد تهديدات الأخير له بكشف أسرار الماضي، بأن عبد العزيز قتل الخادمة التي كانت تعمل عنده بعد خطأه معها، وذلك من اجل اجباره على تزويج ابنه حازم (محود ياسين جونيور) من شهد (منة عرفة) بعدما أحطأ معها.

حرض عبد العزيز، تحية الخادمة في القصر على التخلص من عائلة منصور بالكامل مقابل مبلغ كبير من المال وتركها العمل وتكون مستقله في منزل خاص بها، وتوافق تحيه وبالفعل تنفذ المخطط وتذهب لمنزل منصور وتفتح أنبوبة الغاز والكل نائم، وفي الصباح يكتشف الجميع ان عائلة منصور ماتت بالكامل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

كشفت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، عن مخطط رقية (نيكول سابا) لتوريط فارس أبو العزم (كريم فهمى)، وذلك خلال حديث رقية مع زوجها يوسف (خالد سليم) والتي أكدت له أنها ستقوم بتهريب آثار خلال شحنة شركة أبو العزم وأن ذلك لن يأتى بضرر عليه في شىء.

تكشف رقية أنها اختارت أن يكون فارس هو المسؤول عن هذه الشحنة وذلك ليكون في وجه المدفع، فاذا وصلت الشحنة بالآثار ستستفيد العائلة بالكامل، واذا لم تمر الشحنة بما فيها سيتورط فارس ووقتها سيكون تم التخلص منه بعدما تحداهم طوال الفترة الماضية، وارتبك يوسف من هذه الخطة خوفا من توريط اخوه او الشركة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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