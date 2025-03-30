منها عفروتو والمتزوجون.. مسرحيات يمكنكم مشاهدتها في عيد الفطر 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - تحرص الأسر على الالتفاف حول شاشات التلفزيون ومشاهدة المسرحيات الكلاسيكية في أيام العيد، هذه المسرحيات لم تفشل يوماً في إضحاك الجمهور مهما شاهدها آلاف المرات. وسوف نعرض عليكم في هذا الموضوع عدداً من المسرحيات الكوميدية التي يمكنكم مشاهدتها خلال الأيام عيد الفطر المبارك؛ لسهرة عائلية لا تُنسى.

مسرحية "المتزوجون"

من أكثر المسرحيات التي ارتبط بها المُشاهد في الأعياد، وتعتبر أحد طقوس العيد المهمة التي تتجدد كل عام في الأعياد، ويتوارث فرحتها والضحكات التي يطلقها جيلاً بعد جيل، وتدور أحداثها حول الشاب الفقير "مسعود" الذي يقع في حب الفتاة الأرستقراطية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها. تنتقل "لينا" إلى بيت "مسعود" المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه، يحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، يطلب "مسعود" من "لينا" الانتقال معها إلى فيلا والدها؛ بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر.

المسرحية من بطولة سمير غانم، شيرين، جورج سيدهم، نجاح الموجي، محمد التاجي، إبراهيم قدري، ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبد السلام.

مسرحية "ريا وسكينة"

من المسرحيات التي لا يملّ منها الجمهور، حتى لو شاهدها مئات المرات، وتدور أحداث المسرحية حول "ريا وسكينة"، وهما أختان فقيرتان، تقومان بقتل زوجة أبيهما "أمونة" بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلهما "أمونة"؛ يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة، تتزوج ريا من "حسب الله"، وتتزوج سكينة من "عبدالعال"، الذي يعمل في قسم الشرطة؛ بهدف إبعاد الشبهات عنهما، وتتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهنّ، وسرقة الذهب منهنّ.

المسرحية بطولة سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، شادية، أحمد بدير، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال.

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مسرحية "حزمني يا"

مسرحية كوميدية استعراضية، تدور أحداثها حول رجل فقير يدعى "الزواوي"، يعيش مع زوجته بهيجة وإخوته في فيلا صغيرة ورثها عن عائلته، ويحاول العديد شراءها منه، لكنه يرفض ذلك؛ لأنه يريد المحافظة على ميراث عائلته، ويهاجم الفيلا "فوزي"، رجل أعمال، وأحد الطامعين في شرائها، لكنه يفشل بالاستيلاء عليها، حيث يقوم إخوة الزواوي بالانتقام من فوزي لحماية أخيهم.

المسرحية من بطولة فيفي عبده، حسن حسني، شريف منير، محمد هنيدي، مدحت صالح، ماجدة زكي، ومن تأليف أحمد عوض، وأشعار سيد حجاب، وإخراج سمير العصفوري.

مسرحية "كده أوكيه"

" مسرحية كوميدية، تدور أحداثها حول مدير إحدى القنوات الفضائية الذي يتراهن مع مذيع شاب على قوة النقود وقدرتها في تحويل ابنة الجنايني إلى نجمة مشهورة، ولكن الأحداث تأخذ طريقاً مختلفاً عما خطط له.

المسرحية من بطولة شريف منير، هاني رمزي، أحمد السقا، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عفيفي، وإخراج سمير العصفوري.

مسرحية "عفروتو"

" مسرحية كوميدية، تدور حول مجموعة من الأقارب، تسود بينهم علاقات التعالي والكراهية؛ نتيجة الثراء الفاحش للبعض مقابل فقر آخرين، ويخرج عفريت من إحدى التحف القديمة، ويعمل على التفرقة بين أفراد الأسرة، التي تحاول التخلص منه، ولكن للنجاح في هذا لابد من تعاونهم.

المسرحية من بطولة حسن حسني، محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، هاني رمزي، ماجدة زكي، ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج محمد عبد العزيز.

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