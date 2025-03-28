تفاصيل مسرحية مسكون ليلى قبل عرضها في السعودية ضمن احتفالات عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - يحتفل الفنان حسن البلام، مع جمهوره في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديمه مسرحية جديدة بعنوان "مسكون ليلى"، على خشبة مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.
كما ستُعرض مسرحية "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، حسين المهدي، ميس كمر، سلطان الفرج بالإضافة إلى آخرين، وكانت المسرحية قد عرضت من قبل ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي.
ويأتي ذلك بجانب مسرحية "الشنطة" بطولة الفنان ناصر القصبي ويشاركه بالعمل نخبة من النجوم منهم الفنانة هيلدا ياسين وحبيب الحبيب، وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة.
تنويه بشأن موعد افتتاح المسرحيةونوهت الشركة المنتجة، إلى أنّ التواريخ الخاصة بموعد افتتاح مسرحية "مسكون ليلى"، هي تواريخ مبدئية، وقد تتغير مع إعلان بداية عيد الفطر 2025، حيث سيُحسم الموعد النهائي غدًا السبت.
أبطال وقصة "مسكون ليلى"ويُشارك في بطولة "مسكون ليلى" بجانب حسن البلام، عدد من الفنانين، أبرزهم زهرة عرفات، وفهد البناي، ومحمد رمضان، وعلي الحسيني، وهي من تأليف علي قاسم، وإخراج عبد الله البدر. وتدور أحداث المسرحية، حول أب من الجن، يستولي على منزل بشري ليعيش مع عائلته، لكن سر ابنته المفضلة ينكشف، مما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويدفع المنزل نحو الفوضى.
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https://www.instagram.com/p/DHgNSOniHsG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
عروض مسرحية في السعودية خلال عيد الفطريذكر أنّ الجمهور سيكون على موعد مع عددٍ من العروض المسرحية في المملكة العربية السعودية، خلال الاحتفالات بعيد الفطر، منها مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمودالليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمرالمهندس.
كما ستُعرض مسرحية "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، حسين المهدي، ميس كمر، سلطان الفرج بالإضافة إلى آخرين، وكانت المسرحية قد عرضت من قبل ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي.
ويأتي ذلك بجانب مسرحية "الشنطة" بطولة الفنان ناصر القصبي ويشاركه بالعمل نخبة من النجوم منهم الفنانة هيلدا ياسين وحبيب الحبيب، وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة.
https://www.instagram.com/p/DHoT7zpzjbY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHoT7zpzjbY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHoT7zpzjbY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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