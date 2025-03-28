مراد مكرم يبدي رأيه بمسلسل " لام شمسية "

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري مراد مكرم عن رأيه بمسلسل "لام شمسية" الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي التفاصيل كتب مكرم على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لام شمسية مش مسلسل، ده درس.درس في الكتابة والمراجعة العلمية والقانونية، درس في التمثيل، درس في الإخراج، درس في التصوير والإضاءة، درس في الإنتاج، كل قرش مصروف صح، درس في الديكور واختيار الإكسسوار حتى الأدوار الثانوية اخنيار مثالي للممثلين.. إلى كل القائمين على هذه التحفة الفنية.. أشكركم. إضافة صغيرة.. ودرس أيضًا في كيفية تناول المواضيع الأخلاقية الشائكة بدون ابتذال".

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