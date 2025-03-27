ورطة عصام عمر وطه دسوقي في فيلم سيكو سيكو.. إليكم التفاصيل

عودة ميراث عصام وطه

لعبة "سيكو سيكو"

أبطال الفيلم

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مشاركة عصام عمر وطه دسوقي في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - ينافس الثنائي، في موسم، بفيلم جديد يحمل اسم "سيكو سيكو"، وذلك بعد النجاح الكبير اللذين حققاه في الآونة الأخيرة، كان آخرها موسم رمضان الحالي.وينتمي فيلمللأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضًا، حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيرًا حلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسهما أمام ورطة حقيقية.ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"، حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس.يشارك الفنانفي مسلسلات رمضان 2025 بـ "نصف الشعب اسمه محمد"، وهو من الأعمال الاجتماعية اللايت، وتتمحور قصته حول محمد (عصام عمر) مهندس تكييف شاب يعمل في المطار، ويقع في حب فتاتين مختلفتين عن بعضهما تماماً في الطباع؛ فالأولى تلعب دورها مايان السيد وهي رومانسية، والثانية تجسد شخصيتها هاجر السراج وهي مادية لا تفكر سوى في المال، ويقرر الزواج من الاثنتين في ظروف مختلفة.

كما تظهر الفنانة رانيا يوسف بشخصية فاطمة، وتعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي والدة مايان السيد، فيما تجسد شيرين شخصية زميلتها في العمل، وهي والدة هاجر السراج، وخلال الأحداث تتحدث رانيا يوسف عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شخض مهذب، ونفس الأمر بالنسبة لشيرين التي تتحدث مع رانيا عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شاب مناسب لابنتها؛ ليكتشفا أن محمد هو زوج ابنتهما من دون أن يعرف أحد.

"نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.

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أما طه دسوقي فقد شارك في النصف الأول من دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، والذي سلط الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، أطفال دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 خلال النصف الأول، ومن بطولة: أحمد مالك، وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، دنيا ماهر، مينا أبو الدهب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

View this post on Instagram A post shared by Taha Desouky-طه دسوقي (@tahadesouky)

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